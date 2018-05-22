Арабская сказка на новый лад. В постановке "Русалка и ее ангел" Жюльен Вонар объединяет чувственную пластику танца живота со страстным фламенко и гипнотическими ритмами балканских дробей. На сцене оживают мифологические существа, сталкиваются стихии природы.

"В шоу участвуют около сотни профессионалов и любителей. Они приглашают зрителя в путешествие в свой сказочный мир", - говорит Бахтияр Кучук, корреспондент "Евроньюс".

Хореограф - супруга Вонара, преподаватель восточных танцев Сара Колэн. В этому году она вышла на сцену со своей маленькой дочерью. Тряска бедрами и мягкие волны плечами: по ее мнению, именно такие движения лучше всего выражают трагизм классической музыки Петра Ильича Чайковского.

"Я француженка. Но мои ученики приехали из разных стран. Вместе танцуют африканки, конечно, девушки из стран Магриба, француженки, другие европейки - их большинство", - говорит Колэн.

Организаторы шоу - "Музыкальная ассоциация" и школа танца "Азиза Данс" - радуют зрителя своими необычными находками уже второй год подряд. На этот раз премьера состоялась в театре Роже Бара в Париже 19 мая.