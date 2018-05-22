Всё о Европейской Премии Лидерства

Какие личности становятся источником вдохновения и стимулом к действию для тысяч европейцев? Европейская Премия Лидерства создана для того, чтобы ответить на этот вопрос. Впервые она присуждается в мае 2018 года. Вместе с Европейским деловым саммитом (European Business Summit) телеканал euronews отмечает выдающийся вклад, который вносят европейцы в мир бизнеса, политики и инноваций.

Вы можете смотреть церемонию награждения в прямом эфире на этой странице 23 мая в 21:00 (МСК).

Как проходит награждение

Euronews и European Business Summit предложили широкой публике сделать свой выбор в следующих областях:

Европейский лидер года

Европейский предприниматель года

Европейский исполнительный директор года

Европейский инноватор года

Европейская личность года

После окончания публичного голосования 31 марта в каждой категории осталось по три кандидата. Окончательное решение примет экспертное жюри, где телеканал euronews представляет наш спецкорр Джереми Уилкс. Результаты будут объявлены во время церемонии в прямом эфире.

Специальная премия

Телеканал euronews рад сообщить, что президент Европейского Парламента Антонио Таяни согласился присутствовать на церемонии для вручения специальной премии в память о мальтийской журналистке Дафне Каруане Галиция, убитой в октябре 2017 года. Ее сыновья приглашены на церемонию для получения награды.

Время и место церемонии награждения

Церемония награждения состоится 23 мая 2018 года, в 21:00 час по московскому времени в рамках Европейского делового саммита.

Победители будут объявлены во время гала-ужина, который состоится во Дворце "Эгмонт" в Брюсселе. Если вы не приобрели входной билет, не волнуйтесь: вы сможете наблюдать за церемонией в прямом эфире на канале euronews и на сайте euronews.com. Для поиска информации в социальных сетях вы можете использовать хештег #ELA18.