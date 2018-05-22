Дума одобрила контрсанкции в третьем чтении

Закон о контрсанкциях или, официально, "О мерах воздействия на недружественные действия США и иных иностранных государств" принят во вторник Госдумой в третьем окончательном чтении. Он вступает в силу со дня официального опубликования.

Правительству, по решению президента, а также президенту на основании предложений Совета безопасности РФ, предоставляется право вводить контрсанкции в ответ на недружественные шаги указанных стран, организаций, находящихся под их юрисдикцией, должностных лиц и граждан.

В принятом законопроекте подчеркивается, что в случае устранения обстоятельств, послуживших причиной введения данных санкций, правительство может отменить меры противодействия. В нем также уточняется, что меры не должны распространяться на жизненно необходимые товары, аналоги которых не производятся в России.

Ко второму чтению из текста документа было исключено упоминание конкретных отраслей, товаров и услуг, а перечень возможных мер противодействия сокращен с 16 до 6.

Компаниям США или других недружественных иностранных государств будет запрещено участвовать в контрактах по госзакупкам и в приватизации госимущества. Такой же запрет будет действовать для компаний, прямо или косвенно подконтрольных таким государствам или аффилированных с ними.

Законопроект о контрасанкциях может негативно отразиться на розничных ценах и привести к ухудшению условий работы компаний, сообщил представитель Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

"Законопроект может негативно отразиться на розничных ценах, прежде всего по причине роста издержек торговли на усиление мер контроля внутри самих торговых компаний и по причине дополнительных расходов на управление рисками от потенциально возможных санкционных штрафов", - сказал он, отметив, что в категорию рисков попадает сельскохозяйственная продукция. В АКОРТ напомнили, что законопроектом предусматривается уголовная ответственность за содействие исполнению антироссийских санкций, что также негативно повлияет на ритейл.