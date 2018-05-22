Жители так называемого "Свободного города Христиания", расположенного в Копенгагене, перекрыли во вторник знаменитую на весь мир главную улицу квартала - Пушер-стрит, где находится самый известный в Дании рынок легких наркотиков. На заграждениях они написали: "Пушер-стрит будет закрыта в ближайшие несколько дней, а когда откроется, станет более удобной".
В Копенгагене закрыли улицу наркотиков
В Копенгагене закрыли улицу наркотиков
Хотя официальная причина закрытия рынка пока не ясна, по мнению местных СМИ, это могло произойти из-за спора о правах на торговлю наркотиками на улице.
Христиания существует с 1971 года, когда группа хиппи незаконно вселилась в заброшенные военные казармы в Копенгагене. Сегодня постоянное население района составляет около тысячи человек. Он ежегодно привлекает полмиллиона туристов, желающих посмотреть, как живется в свободном городе.