В Копенгагене закрыли улицу наркотиков

Жители так называемого "Свободного города Христиания", расположенного в Копенгагене, перекрыли во вторник знаменитую на весь мир главную улицу квартала - Пушер-стрит, где находится самый известный в Дании рынок легких наркотиков. На заграждениях они написали: "Пушер-стрит будет закрыта в ближайшие несколько дней, а когда откроется, станет более удобной".