Китай идёт на уступки в торговой войне с США. Министерство финансов объявило о резком снижении пошлин на импорт автомобилей. С 1 июля для большинства моделей ставка должна опуститься с 25 до 15 процентов. Почти вдвое уменьшатся пошлины на иностранные запчасти.
Уступка Китая в торговой войне с США
Уступка Китая в торговой войне с США
Как отмечает Reuters, это значительно упростит европейским и американским производителям доступ на крупнейший рынок в мире. Китайские пошлины на импорт автомобилей называли едва ли не главной причиной конфронтации, которая обострилась с введением сборов на ввоз стали в США.
Объявление Минфина Китая появилось после сообщений об успехе переговоров между Вашингтоном и Пекином. Стороны согласились продолжить диалог о налаживании торгового обмена, — это решение было воспринято как «перемирие».