Детская лейкемия: проблема - в отсутствии инфекции

"Проблема не в инфекции, а в ее отсутствии" - так британские специалисты из Института изучения рака объясняют участившиеся случаи заболевания детей острым лимфобластным лейкозом. В Соединенном королевстве это злокачественное заболевание системы кроветворения, которое характеризуется неконтролируемой пролиферацией незрелых лимфоидных клеток и поражает костный мозг, лимфатические узлы, селезенку и другие органы, диагностируется у одного ребенка на две тысячи.

Как пояснил руководитель исследования профессор Мэл Грейвс, большинство случаев детского острого лимфобластного лейкоза связаны с генетической предрасположенностью и стерильным окружением. Он назвал это "парадоксом прогресса", отметив, что лейкоз больше свойственен обществам с высоким уровнем благосостояния. В них дети меньше подвержены заболеваниям, из-за чего их иммунная система не получает должной "тренировки".