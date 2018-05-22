Архиепископа признали виновным

Австралийский католическим священник Филипп Уилсон признан виновным в сокрытии фактов надругательства над несовершеннолетними. Архиепископ Аделаиды стал сам высокопоставленным на сегодня священнослужителем, осуждённым по делу, связанному с педофилией.

Речь идёт о надругательствах, совершённых другим священником, ещё в 1970-х. Суд постановил, что Уилсон знал об этих фактах, но не сообщал об этом светским властям. Теперь архиепископу грозит до двух лет тюрьмы. Сам 67-летнйи Уилсон отрицает вину, утверждая, что сейчас он вообще не помнит деталей произошедшего. Защита вовсе настаивала на закрытии дела из-за того, что архиепископ страдает болезнью Альцгеймера.