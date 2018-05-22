Палестинский лидер Махмуд Аббас может остаться в больнице ещё несколько дней. Его состояние заметно улучшается, но присмотр врачей всё ещё необходим. Об этом сообщили в палестинской администрации.
Аббас пока останется в больнице
Аббас пока останется в больнице
83-летний Аббас был госпитализирован третий раз за неделю. В прошлый вторник в Рамаллахе ему провели операцию на среднем ухе, несколько дней спустя он вернулся для послеоперационного обследования. А в воскресенье у политика диагностировали воспаление лёгких.
Состояние здоровья Аббаса всегда привлекает большое внимание в связи с вопросом о возможной передаче власти в частично признанном государстве, особенно учитывая непреходящие разногласия между движениями ФАТХ и ХАМАС.
В начале мая Махмуд Аббас был переизбран председателем исполкома Организации освобождения Палестины, в которую ХАМАС не входит.