Европарламент намерен транслировать в прямом эфире встречу депутатов с основателем Фейсбука Марком Цукербергом. Спикер парламента Антонио Таяни сообщил, что предприниматель принял новые условия политиков. «Это хорошая новость для граждан ЕС. Я благодарю его за уважение, оказанное Европейскому парламенту», — написал Таяни в «Твиттере». Он отметил, что трансляция будет вестись в Интернете.
Цукерберг будет общаться с Европарламентом в прямом эфире
Цукерберг будет общаться с Европарламентом в прямом эфире
С требованием максимально открытой встречи с Цукербергом ранее выступил ряд депутатов, которые грозили в противном случае бойкотировать мероприятие. В Европарламенте главу Фейсбука ждут во вторник вечером — как и в Конгрессе США, ему хотят задать вопросы о защите персональных данных после скандала с доступом к информации компании Cambridge Analytica.