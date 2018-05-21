Сирийская армия полностью освободила окрестности Дамаска от боевиков "Исламского государства". Об этом сообщило правительственное телевидение в понедельник.
Пригороды Дамаска полностью очищены от исламистов
Пригороды Дамаска полностью очищены от исламистов
Последними оплотами исламистов были район Хаджр-аль-Асвад и лагерь палестинских беженцев Ярмук в южных пригородах Дамаска.
На минувших выходных там было объявлено гуманитарное перемирие. Эти районы смогли покинуть мирные граждане, женщины и дети, после этого армия начала наступление. По некоторым данным, перемирием воспользовались и боевики. Однако власти Сирии эти сведения опровергают.
После Восточной Гуты это крупнейшая операция правительственных войск в пригородах Дамаска, которые после 7 лет кровопролитной гражданской войны в Сирии практически полностью опустошены и разрушены.