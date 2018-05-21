Министерство юстиции США проверит, не была ли политически мотивированной слежка ФБР за предвыборным штабом Дональда Трампа. Ранее сам президент потребовал у ведомства выяснить это, а также то, велось ли подобное наблюдение во время предвыборных кампаний Барака Обамы.
Дональд Трамп контратакует
Дональд Трамп контратакует
По данным американских СМИ, по крайней мере один законспирированный агент ФБР содействовал расследованию спецпрокурора Роберта Мюллера, который разбирается с предполагаемым вмешательством Москвы в президентскую кампанию 2016 года.
Дональд Трамп ранее написал в «Твиттере», что если подтвердится факт неправомочных действий ФБР, это будет скандал громче Уотергейтского.
Роджер Стоун, бывший советник Трампа:
«По меньшей мере восемь моих нынешних и бывших партнёров, в основном молодые люди, были запуганы расследованием Мюллера. Я гарантирую, что они так и не нашли свидетельств „русского сговора“».
17-го мая исполнился год с того момента, как Роберт Мюллер встал во главе расследования. За это время ему удалось привлечь к суду 19 человек — но за лжесвидетельства, а не за реальное сотрудничество с российской стороной.