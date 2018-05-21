Дональд Трамп контратакует

Министерство юстиции США проверит, не была ли политически мотивированной слежка ФБР за предвыборным штабом Дональда Трампа. Ранее сам президент потребовал у ведомства выяснить это, а также то, велось ли подобное наблюдение во время предвыборных кампаний Барака Обамы.