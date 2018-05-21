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США

Дональд Трамп контратакует

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Дональд Трамп контратакует

Дональд Трамп контратакует
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Reuters
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Министерство юстиции США проверит, не была ли политически мотивированной слежка ФБР за предвыборным штабом Дональда Трампа. Ранее сам президент потребовал у ведомства выяснить это, а также то, велось ли подобное наблюдение во время предвыборных кампаний Барака Обамы.

По данным американских СМИ, по крайней мере один законспирированный агент ФБР содействовал расследованию спецпрокурора Роберта Мюллера, который разбирается с предполагаемым вмешательством Москвы в президентскую кампанию 2016 года.

Дональд Трамп ранее написал в «Твиттере», что если подтвердится факт неправомочных действий ФБР, это будет скандал громче Уотергейтского.

Роджер Стоун, бывший советник Трампа:

«По меньшей мере восемь моих нынешних и бывших партнёров, в основном молодые люди, были запуганы расследованием Мюллера. Я гарантирую, что они так и не нашли свидетельств „русского сговора“».

17-го мая исполнился год с того момента, как Роберт Мюллер встал во главе расследования. За это время ему удалось привлечь к суду 19 человек — но за лжесвидетельства, а не за реальное сотрудничество с российской стороной.