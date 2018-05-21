TAF-2018: ярмарка искусств в Тбилиси

Первая Международная ярмарка искусств ( TAF-2018 ) прошла в столице Грузии. С 17 по 20 мая в тбилисском выставочном центре Expo Georgia были представлены около 30 галерей и 40 художников из разных стран мира. Цель форума- свести на одной площадке галереи с покупателями и художниками, создать возможности и механизмы для будущих трансграничных проектов.

"Мы считаем, что у Грузии есть потенциал превратить Тбилиси в региональный центр искусства. У нас есть очень аутентичная и разнообразная художественная среда со многими интересными художниками и деятелями искусств. Наш национальный рынок искусства пока не оформился или недостаточно развит, и наша цель состояла в том, чтобы сделать этот рынок более актуальным и живым".

Среди гостей тбилисской ярмарки - литовский художник Кестутис Свирнелис, который сейчас живёт и работает в Германии, а также француз Луи Роллинд, представивший свои инсталляции с рамками.

Грузинский художник Ута Бекая, приехавший из США, говорит о том, как счастлив он был принять участие в этом начинании:

"Это очень важное для меня мероприятие, здесь так много всего, столько выставок, просмотров, столько интересных людей. Это просто замечательно, и я надеюсь, что это начинание будет расти и шириться, я счастлив, что принял участие в первой такой ярмарке".

В рамках ярмарки состоялись лекции и конференции, прошёл Тбилисский фотофестиваль, а также была организована выставка "Потерялись 12 женщин", на которой были представлены работы грузинских художниц, проживающих за рубежом. В ходе дискуссий участники международного культурного форума смогли поговорить о вызовах, которые стоят перед современным рынком искусств.