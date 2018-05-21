Действующий глава Венесуэлы Николас Мадуро одержал победу на прошедших в воскресенье президентских выборах. Об этом сообщил Национальный избирательный совет страны. По его данным , обработано уже более 90% бюллетеней. Исходя из результатов обработки, Мадуро заручился поддержкой 6 млн избирателей, его основной соперник Энри Фалькон - получил чуть менее 2 млн голосов. Явка составила немногим более
Мадуро вновь стал президентом Венесуэлы
Мадуро вновь стал президентом Венесуэлы
46%, право голоса наличествует у более, чем 20 млн венесуэльцев.
Оппозиция выборы бойкотировала.
На прошлых выборах, состоявшихся пять лет назад, Мадуро победил своего тогдашнего соперника Энрике Каприлеса с минимальным разрывом,тогда в голосовании приняли участие более 80 % избирателей.