Выборы в Венесуэле не признает ни оппозиция, ни США

Действующий глава Венесуэлы Николас Мадуро одержал победу на прошедших в воскресенье президентских выборах. Мадуро заручился поддержкой почти 6 млн избирателей. Его оппонент набрал в три раза меньше. По мнению новоизбранного прежнего президента, США, считающие выборы нелегитимными, просто не понимают, что на самом деле происходит в Венесуэле.

"У них нет даже возможности, чтобы сообразить, что произошло, они не догадываются о содержании послания, которое исходит от венесуэльского народа, они не способны ни к какому диалогу, они могут только угрожать. А Венесуэла идет своим путем. И мы убедились в том, что люди нам доверили быть на этом пути локомотивом", - подчеркнул Николас Мадуро.

Выборы проходили без участия крупных оппозиционных партий, но один кандидат, занимающий иную политическую платформу, чем Мадуро, в выборах участвовал. ¨Хотя по его мнению электоральный процесс также не имел легитимности.

Энри Фалькон, проигравший кандидат, заявил прессе: "Мы не признаем прошедшие выборы как событие, которое состоялось. Для нас выборов не было. Венесуэле нужны новые выборы".

Явка на этих выборах составила немногим более 46%, на выборах, которые прошли 5 лет назад, и которые Мадуро выиграл с минимальным перевесом, явка составила свыше 80 % тех, кто имел тогда право голоса.