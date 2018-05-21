Гренфелл-тауэр: кто виноват?

В понедельник, 11 месяцев спустя после пожара в Гренфелл-Тауэр, унесшего 72 жизни, начинается расследование причин происшедшего. Разбирательство будет публичным; в комиссию входят, помимо юристов, еще и представители общественности.

До слушаний состоится церемония памяти жертв, погибших в пламени жилого многоэтажного здания. Предполагается, что она продлится чуть больше часа.

Помимо общественных разбирательств, ведется и уголовное следствие, им занимается Скотланд-Ярд.

Председатель общественных слушаний - известный юрист, в прошлом член апелляционного суда страны Мартин Мур-Бик.

Перед началом работы он заявил, что "очень хорошо известно, что погибшие и пострадавшие испытали неслыханные страдания. Жизнь же тех, кто уцелел, уже никогда не будет прежней в свете того, чему они стали тогда свидетелями".

В центре внимания как общественных слушаний, так и уголовного следствия - возможная халатность и небрежение правилами техники безопасности со стороны управляющей компании. Предстоит разобраться в том, соблюдались ли необходимые стандарты и правила при возведении, эксплуатации и ремонте жилого дома.