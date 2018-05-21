RT опять грозят проблемы в Великобритании

Телеканал RT вновь заподозрили в нарушении стандартов теле- и радиовещания в Великобритании. О проведении соответствующих проверок объявило агентство связи Ofcom. Внимание надзорного ведомства привлекли новости от 26 апреля и 4 мая, а также передача Crosstalk об американских военных операциях в Сирии. Если факт нарушений подтвердится, RT могут лишить лицензии на вещание в Великобритании.
Ранее Ofcom уже проверял программы телеканала на соответствие стандартам объективности из-за освещения дела Скрипалей. Москва тогда грозила в качестве симметричного ответа ограничить работу BBC в России.