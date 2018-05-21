Пилоты спасают мигрантов

Французские пилоты Жозе Бенаван и Бенуа Миколон готовятся к вылету. Миссию по оказанию помощи в спасении мигрантов, терпящих бедствие в Средиземном море, они придумали и финансировали сами. Свою организацию французы назвали " Пилоты-добровольцы", а единственный пока принадлежащий ей самолёт купили на собственные деньги, заплатив 130 тысяч евро. На вопрос, как им пришла в голову такая идея, Жозе Бенаван отвечает:

"Мы связались с неправительственными организациями, которые помогают мигрантам в этом регионе и посылают туда спасательные суда. После долгих бесед с ними выяснилось, что зачастую буквально не нескольких сотнях метров от них может терпеть бедствие какая-нибудь маленькая лодка, а они не могут её обнаружить. И если помощь придёт недостаточно быстро, то такие лодки тонут в считаные минуты. Дело в том, что как только такие лодки отправляются в плавание, очень скоро у них заканчивается топливо, и они начинают дрейфовать. А поскольку в большинстве случев речь идёт о резиновых надувных лодках, то они начинают постепенно сдуваться. Сегодня уже известно, что эта часть Средиземного моря стала самым большим в мире кладбищем беженцев".

Напарник Бенвана Бенуа Миколон добавляет:

"Нас иногда спрашивают: что мы делаем конкретно для спасения людей? Как мы используем для этого наш самолёт? Можем ли мы приземлиться неподалёку? Можем ли сбросить людям продукты, спасительные жилеты или ещё что-то в этом роде. Так вот, должен сказать: "Нет". Наша миссия - это по сути воздушное наблюдение, координация действий спасательных судов, которые смогут действительно помочь этим людям".

"Пилоты-добровольцы" разбили на зоны прямоугольник водной поверхности площадью 7,5 тысяч семь с километров - 150 с востока на запад и 50 к северу от Триполи. В этом регионе, на который приходится большинство кораблекрушений, и проводятся в основном спасательные операции.

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