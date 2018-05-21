Помпео угрожает Ирану

Вашингтон намерен оказать на Иран беспрецедентное давление, в том числе - ввести самые жесткие в истории санкции, если Тегеран не изменит свой политический курс. Такое заявление сделал госсекретарь США Майкл Помпео, выступая в неправительственном фонде "Наследие" в американской столице с программной речью, посвященной политике американской администрации в отношении Ирана.

Майкл Помпео:

"Санкции будут только усиливаться и становиться все более болезненными, если Тегеран не свернет с выбранного им неприемлемого и непродуктивного пути и не воссоединится с международным сообществом. Это будут действительно самые жесткие санкции в истории, когда они будут введены полностью".

Помпео признал, что решение Трампа о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий создаст финансовые и экономические трудности для союзников США. Тем не менее он предупредил, что Вашингтон всерьез готов наказать европейские компании, продолжающие вести дела с Ираном вопреки новым американским санкциям.

Майкл Помпео:

"Мы признаем, что наложенные нами санкции и продолжающееся давление на иранский режим создадут финансовые и экономические трудности для ряда наших друзей. На самом деле это создает экономические проблемы и для Америки, это рынки, на которых наши предприятия хотели бы торговать. Мы хотим услышать их опасения, но мы будем привлекать к ответственности тех, кто занимается запрещенным бизнесом с Ираном".

В свою очередь Евросоюз уже заявил о намерении принять меры для защиты интересов инвестирующих в Иран европейских компаний. Соответствующее заявление было опубликовано Еврокомиссией. Европейские страны хотят не только сохранить отношения с Тегераном, но и развивать их по ряду направлений, в то время как Трамп заявил о готовности существенно ограничить объемы приобретаемой у Ирана нефти и нефтепродуктов.