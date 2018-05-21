Художники со всего мира съехались в Тбилиси

В столице Грузии прошла Международная художественная ярмарка (TAF 2018). Её организаторы говорят, что она первая в мире в своём роде. Основное внимание они уделили открытию миру современного искусства Грузии, а также уже известных и новых художников со всего мира. В выставке приняли участие 30 галерей и 40 независимых художников.

Цель Тбилисской художественной ярмарки - поддержать и дать импульс рынка современного искусства в Грузии и на Южном Кавказе. Первоначально TAF предназначалась для выставки работ лишь кавказских художников, но мероприятие перешагнуло через границы, и в Тбилиси были представлены около 300 работ художников со всего мира.

Тбилисская международная художественная ярмарка (TAF 2018) состоялась 17-20 мая 2018 года.