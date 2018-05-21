Лондон закрывает глаза на нарушения режима санкций со стороны российских компаний: такой вывод содержится в докладе комитета Палаты общин по международным делам. Документ носит название "Золото Москвы: российская коррупция в Великобритании".
Грязное "Золото Москвы" в Лондоне
Грязное "Золото Москвы" в Лондоне
Авторы текста убеждены, что нужны новые санкции в отношении лиц, связанных с Кремлем и одновременно замешанных в коррупционных схемах. Российские коррупционеры по-прежнему чувствуют себя в Лондонском сити, как дома, уверяют в Палате общин.
В Кремле на эту публикацию отреагировали следующим образом:
"Наш бизнес сталкивается с различными проявления недобросовестного и недружественного отношения к себе. Эта русофобская война спровоцирована отнюдь не событиями в отношении Великобритании и ее граждан. Она вызвана провокацией, которая была устроена самой британской стороной. Я имею ввиду так называемое "дело Скрипалей", - заявил представитель президента РФ Дмитрий Песков.
Вместе с тем в докладе "Золото Москвы" отмечается, что некоторые попавшие под санкции российские компании продолжают свободно котироваться на Лондонской бирже. В частности, авторы документа припомнили весьма успешное размещение евробондов "Газпрома" спустя две недели после отравления Скрипалей.