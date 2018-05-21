Лондон закрывает глаза на нарушения режима санкций со стороны российских компаний: такой вывод содержится в докладе комитета палаты общин по международным делам. Документ носит название «Золото Москвы: российская коррупция в Великобритании».
«Золото Москвы» в Лондоне
«Золото Москвы» в Лондоне
Авторы текста призывают правительство ввести новые санкции против «связанных с Кремлём лиц», ответственных, по их мнению, за отмывание денег и грубое нарушение прав человека.
Составители доклада считают, что многие российские коррупционеры чувствуют себя в Лондонском сити как дома, и санкции практически ничего не изменили.
В документе упоминается, среди прочего, о попавших под санкции российских компаниях, которые, несмотря на это, свободно действовали на Лондонской бирже. В частности, припомнили весьма успешное размещение евробондов «Газпрома» спустя две недели после отравления Скрипалей.