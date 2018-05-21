Ученые ЕС учатся делать искусственную кожу ящериц

Изучить кожу ящерицы и попытаться сделать подобный ей искусственный материал? Ученые Европейского исследовательского проекта занимаются этим с помощью лазерных технологий.

Программа Futuris приглашает в австрийский Линц.

.... В здешней лаборатории исследователи вплотную занимаются ящерицами, которые прибыли в Европу из пустынь Северной Америки. Чтобы выжить, им довольно и капли воды. Кожный покров пресмыкающихся способен буквально впитывает в себя влагу, к примеру, дождевую воду.

Флориан Хишен, биолог: "Кожный покров ящериц, которых мы изучаем - настоящая водопроводная система. Благодаря подобию микросетки кожа удерживает влагу на поверхности, собирает ее, а затем перегоняет по тончайшим каналам, прорезанным между чешуйками. Часть влаги абсорбируется, часть - доставляется напрямую к краю пасти ящерицы, буквально вливается ей в рот".

​Помимо ящериц,ученых интересуют и некоторые виды насекомых из Южной Америки. Например, плоские клопы,обладатели уникальный системы выработки и распространения защитной секреции.

Флориан Хишен, биолог: "Мы обнаружили, что насекомые и клопы, всем крошечные, могут перегонять защитную секрецию по организму. Жидкость вырабатывают специальные железы, а затем по микроканалам она поступает к месту крепления крыльев к телу. При движении крыльев секреция испаряется, издает неприятный запах и отпугивает потенциальных врагов".

Выводы австрийских ученых берут на вооружение их коллеги по Европейскому исследовательскому проекту на Крите. Здесь трудится команда,специализирующаяся на лазерных технологиях. Их задача - воспроизвести на искусственных материалах системы, обнаруженные биологами в живой природе.

Ученые используют лазеры сверхкоротких импульсов, позволяющих работать в малых масштабах.

​Евангелос Скоулос, инженер: "Когда вы обрабатываете материал лазером, он меняет свою структуру. что позволяет создавать различные продукты в формате 3D. 0Их масштаб, разрешение варьируются от нескольких микронов до десятков нанометров. Для сравнения, толщина вашего волоса - 100 микронов".

Эмануэл Стратакис, координатор проекта: "Мы работаем с двумя группами материалов - одни воды боятся, это гидрофобы; другие, напротив, ее любят, это гигрофилы. Если совместить эти две группы, можно добиться эффективного, четко направленного перемещения жидкости.

​Для чего это нужно? Для создания новых материалов, которые находятся в контакте с жидкостями. Навык вывода ненужной влаги или, напротив, сохранения нужной позволит им служить дольше.

Учеба у природы задает исследователям новые направления поиска: как, к примеру, с помощью новых материалов удерживать воду в засушливых районах? Как оптимизировать поставку жидкостей больным? Ответы на эти вопросы - дело ближайшего будущего.