У сладкоежек новый повод для беспокойства. Запасы шоколадного сырья могут резко сократиться уже в ближайшие несколько лет. Под угрозой "черное ароматное золото" Кот-д‘Ивуара, на долю которого приходится до 40 % мирового производства какао-бобов. Причины - рост спроса на шоколадную продукцию, в частности, в густонаселенных Индии и Китае, а также климатические изменения.
Время запасаться шоколадом?
Время запасаться шоколадом?
"Какао-масло - главный секрет хорошего шоколада. Его уже начали заменять пальмовым маслом, подсолнечным, другими жирами. Теперь под угрозой какао-бобы", - говорит кондитер Эммануэль Аксель
В результате глобального изменения климата резко сократилась площадь пригодных для выращивания драгоценных растений угодий. Активная вырубка тропических лесов под посадку какао ведет к уничтожению биоразнообразия и - экологической катастрофе. Ей пытается противостоять сельскохозяйственный кооператив "Нзрама".
"Мы сажаем деревья какао вперемешку с другими фруктовыми деревьями. Последние не только защищают молодые растения от солнца. Это позволяет восстановить экологию здешних мест", - говорит его сотрудник Поль Канга.
В связи с ухудшением прогнозов по урожаю с начала 2018 года мировые цены на какао-бобы выросли на 32% по сравнению с прошлогодними показателями.