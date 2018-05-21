Время запасаться шоколадом?

У сладкоежек новый повод для беспокойства. Запасы шоколадного сырья могут резко сократиться уже в ближайшие несколько лет. Под угрозой "черное ароматное золото" Кот-д‘Ивуара, на долю которого приходится до 40 % мирового производства какао-бобов. Причины - рост спроса на шоколадную продукцию, в частности, в густонаселенных Индии и Китае, а также климатические изменения.