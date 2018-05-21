Новым премьер-министром Италии может стать Джузеппе Конте. Его кандидатура официально была выдвинута "Движением 5 звезд" и партией "Лига", которые ранее заключили так называемый "правительственный контракт".
Италия: новое правительство во вторник
Италия: новое правительство во вторник
Как ожидается, президент Италии объявит решение по кандидатуре премьера во вторник.
"Мы предложили президенту кандидатуру Джузеппе Конте. Это профессионал высокого уровня. Вдобавок он из провинции - из Сан-Джованни-Ротондо. Всего в жизни добился сам", - заявил лидер "Движения 5 звезд" Луиджи Ди Майо, покидая президентский дворец.
54-летний Джузеппе Конте вовсе не политик, а юрист по образованию. Его имя мало известно широкой публике. И именно этот фактор сыграл в его пользу. Как отмечают эксперты, Конте - компромиссная фигура, этакий технократ призванный реализовать совместную программу реформ "Лиги" и "Движения 5 звезд", которая, к слову сказать, вызывает серьезную обеспокоенность Еврокомиссии.
"Мы с удивлением воспринимаем заявления тех или иных европейских государств, представителей Еврокомиссии. Им ровным счетом не о чем беспокоиться", - иронично заявляет лидер "Лиги" и известный евроскептик Маттео Сальвини.
В основе программы будущего правительства будет желать документ, который включает 30 пунктов. Это и есть тот самый "правительственный контракт", скрепленный Ди Майо и Сальвини.
Среди прочего в нем значатся отмена антироссийских санкций и выстраивание стратегических отношений с РФ, пересмотр европейских соглашений, борьба с коррупцией, реформа судебной системы, обеспечение минимального прожиточного минимума и введение плоской шкалы налогообложения.