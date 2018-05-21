Италия: новое правительство во вторник

Новым премьер-министром Италии может стать Джузеппе Конте. Его кандидатура официально была выдвинута "Движением 5 звезд" и партией "Лига", которые ранее заключили так называемый "правительственный контракт".

Как ожидается, президент Италии объявит решение по кандидатуре премьера во вторник.

"Мы предложили президенту кандидатуру Джузеппе Конте. Это профессионал высокого уровня. Вдобавок он из провинции - из Сан-Джованни-Ротондо. Всего в жизни добился сам", - заявил лидер "Движения 5 звезд" Луиджи Ди Майо, покидая президентский дворец.

54-летний Джузеппе Конте вовсе не политик, а юрист по образованию. Его имя мало известно широкой публике. И именно этот фактор сыграл в его пользу. Как отмечают эксперты, Конте - компромиссная фигура, этакий технократ призванный реализовать совместную программу реформ "Лиги" и "Движения 5 звезд", которая, к слову сказать, вызывает серьезную обеспокоенность Еврокомиссии.

"Мы с удивлением воспринимаем заявления тех или иных европейских государств, представителей Еврокомиссии. Им ровным счетом не о чем беспокоиться", - иронично заявляет лидер "Лиги" и известный евроскептик Маттео Сальвини.

В основе программы будущего правительства будет желать документ, который включает 30 пунктов. Это и есть тот самый "правительственный контракт", скрепленный Ди Майо и Сальвини.

Среди прочего в нем значатся отмена антироссийских санкций и выстраивание стратегических отношений с РФ, пересмотр европейских соглашений, борьба с коррупцией, реформа судебной системы, обеспечение минимального прожиточного минимума и введение плоской шкалы налогообложения.