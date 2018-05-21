30 пунктов «Пяти звёзд» и «Лиги»

Президент Италии Серджо Матарелла проведёт новый раунд переговоров о формировании правительства. В Квиринальский дворец вновь прибудут Луиджи ди Майо и Маттео Сальвини — лидеры победивших партий, которые с начала марта работают над программой кабинета.

На этот раз они представят президенту документ из 30 пунктов, который должен лечь в основу коалиционного правительства. Накануне этот список одобрили обе партии.

Маттео Сальвини, лидер «Лиги»:

«Мы уже совершили такое, чего ещё не было в истории Итальянской республики: определили программу, пункт за пунктом, которая должна выполняться месяц за месяцем. Затем, когда правительство сформируют, если кто-то не будет следовать программе — всё развалится».

Среди прочих пунктов программы значатся такие, как отмена антироссийских санкций, выстраивание стратегических отношений с Москвой, пересмотр ряда европейских соглашений.

Ранее оба лидера отказались претендовать на пост премьер-министра. Новых кандидатов они как раз должны сегодня представить президенту. Именно Матарелла примет окончательное решение о том, кому и на каких условиях поручить формировать правительство.