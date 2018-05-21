Евроскептический поворот Италии

С новым правительством в Италии отношения Рима с остальной Европой неизбежно осложнятся. Страна пережила не просто политический кризис, а смену эпох, увенчавшуюся разворотом в сторону евроскептицизма, — объясняет победу партии «Лига» и «Движения пяти звёзд» глава брюссельского бюро Фонда Роберта Шумана Шарль де Марсийи:

«Я думаю, прежде всего это связано с разочарованием из-за миграционного кризиса. Есть ощущение, что Италия слишком долго звала на помощь — с 2011 по 2015. И в то же время кажется, что лишь однажды миграционный кризис, его значение и опасность были восприняты реалистично — тогда, когда этот кризис стал общеевропейским».

Европу в Италии винят ещё и в экономических неурядицах. Новое правительство начинает работу в стране, которая находится в состоянии кризиса: с колоссальным госдолгом при чрезвычайно высоком уровне безработицы, особенно среди молодёжи.

Партия «Лига» и «Движение пяти звёзд» обещали сократить налоги, снизить пенсионный возраст, ввести минимальный размер оплаты труда и гарантированный «доход гражданина» в размере около 800 евро в месяц. Но хватит ли на это денег и удастся ли договориться с европейскими партнёрами, да ещё и при таком высоком уровне внешнего долга?

По мнению Шарля де Марсийи, пространство для манёвра весьма ограничено: «есть долги, есть соглашения, по которым пребывание в зоне евро налагает на вас обязательство уважать коллективные решения. И с этим коллегиальным подходом вы не можете так просто задавать новые параметры и правила функционирования экономики».

Члены будущего правительства уже призвали пересмотреть экономическую политику ЕС. Впрочем, вопрос о выходе Италии из зоны Евро пока не стоит.