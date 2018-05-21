Отель "Артемида" - заведение, где могут получить надежное пристанище преступники, которые находятся в розыске. Он расположен в Лос-Анджелесе... Действие нового боевика с Джоди Фостер в главной роли происходит в недалеком будущем - в 2028 году. Главная героиня, которую все называют "Медсестрой", управляет секретной, единственной в своем роде, больницей для преступников. В главных ролях в картине также снимались София Бутелла, Дэйв Батиста, Стерлинг К. Браун. Мировая премьера фильма состоялась в Лос-Анджелесе.

"Мой персонаж такой удивительный. Медсестра - это просто полная трансформация, - говорит Джоди Фостер о своей роли. - Она действительно полностью отличается от меня. Я чувствую, что неузнаваема в некотором роде и играю кого-то, кто словно разбит внутри и физически совсем иной. И то, что я делаю, то, что я живу в этом образе столько времени, просто потрясающе".

Режиссер фильма "Отель Артемида" Дрю Пирс известен по сценарной работе над "Железным человеком-3" и "Миссия невыполнима: Племя изгоев". На экранах российских кинотеатров картина появится в начале июня.