Новые разрушения, первые пострадавшие. На Гавайях продолжается извержение вулкана Килауэа. В минувшие выходные потоки лавы достигли океана, разрушив на своем пути еще несколько домов в Леилани-Эстейтс. Их уже более сорока.
Килауэа не успокаивается
Килауэа не успокаивается
Из-за стихии под угрозой оказалось движение по главной автомагистрали, которая используется для эвакуации местных жителей. Свои дома в обязательном порядке покинули 2 тысячи человек. Еще несколько тысяч добровольно выезжают из близлежащих районов из-за повышенного содержания токсичных веществ в воздухе.
Есть первый пострадавший - мужчина госпитализирован с ожогом голени: лава попала ему на ногу, когда он сидел на балконе третьего этажа собственного дома.
К настоящему моменту зафиксировано около 22 вулканических трещин, из которых вытекает лава.