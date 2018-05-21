Эвакуация на Гавайях

На Гавайях тысячи жителей ждут эвакуации. Здесь продолжается извержение вулкана Килауэа. С 3 мая потоки лавы из 22 вулканических трещин разрушили более 40 зданий. Местные жители покидают свои дома и из-за повышенного содержания токсичных веществ и горячих паров в воздухе, а также непрекращающегося шума. К настоящему моменту всего эвакуированы 2 тысяч человек. Они размещаются в центрах временного пребывания Красного Креста. Местные власти снабжают их продовольствием, водой, одеждой. Однако сама спасательная операция оказалась под угрозой: потоки лавы повредили главную дорогу, ведущую к зоне бедствия. На данный момент известно об одном пострадавшем: мужчина сидел на балконе собственного дома, когда лава обожгла его ногу.