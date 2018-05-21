Кусочек Тихого океана на севере Франции. Исследовательский центр Nausicaa в городе Булонь-сюр-Мер, получивший свое название в честь мифологической царевны феаков, обзавелся самым крупным аквариумом в Европе. В 10 тысячах кубометров воды - это около четырех олимпийских бассейнов - воспроизведена экосистема подводного мира у берегов колумбийского острова Мальпело.
Кусочек Тихого океана в Европе
Кусочек Тихого океана в Европе
"5 метров высотой, 20 метров шириной и 38 сантиметров толщиной - благодаря такому стеклу, настоящему достижению европейских инженеров, перед нами не просто аквариум, а кусочек океана", - говорит директор Nausicaa Филипп Валетт.
Молотоголовые акулы, гигантские морские дьяволы, косяки рыб - посетители смогут познакомиться с жизнью около 22 тысяч обитателей морского дна. Сотрудники центра надеются, что подводные тайны привлекут сюда около миллиона человек в год.