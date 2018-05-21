Италии напомнили о задолженности

Перспектива формирования нового итальянского правительства так называемых евроскептиков уже вызвало тревогу в Брюсселе и некоторых европейских столицах. Министр экономики Франции Брюно Ле Мэр и лидер Европейской народной партии немецкий евродепутат Манфред Вебер напомнили Италии о необходимости соблюдения обязательств, взятых страной перед ЕС относительно борьбы с задолженностью. На что лидер "Лиги" Маттео Сальвини ответил, что "им лучше заниматься собственными странами, а о благе итальянцев позаботится новое правительство".