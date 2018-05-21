"Зайцам" здесь делать нечего. С 1 июля общественный транспорт в Эстонии станет бесплатным по всей стране. Для этих целей государство намерено выделить около 13 миллионов евро.
"Зайцам" здесь не место
"Зайцам" здесь не место
Особый энтузиазм инициатива министра экономики Кадри Симсон вызывает у студентов и жителей Таллина. Последние испробовали данную идею на себе первыми в Европе: свободный проезд в столице ввели еще в 2013 году. Правда, до сих пор им не могли воспользоваться ни туристы, ни приезжие из других уголков страны.
В то же время, бесплатный общественный транспорт в регионах поддерживают далеко не все: "за" выступают лишь 37% эстонцев. Многие опасаются снижения качества услуг. Немало и тех, кто предпочитает пользоваться личным автотранспортом.