"Зайцам" здесь не место

"Зайцам" здесь делать нечего. С 1 июля общественный транспорт в Эстонии станет бесплатным по всей стране. Для этих целей государство намерено выделить около 13 миллионов евро.

Особый энтузиазм инициатива министра экономики Кадри Симсон вызывает у студентов и жителей Таллина. Последние испробовали данную идею на себе первыми в Европе: свободный проезд в столице ввели еще в 2013 году. Правда, до сих пор им не могли воспользоваться ни туристы, ни приезжие из других уголков страны.

В то же время, бесплатный общественный транспорт в регионах поддерживают далеко не все: "за" выступают лишь 37% эстонцев. Многие опасаются снижения качества услуг. Немало и тех, кто предпочитает пользоваться личным автотранспортом.