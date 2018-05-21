"Открытки из Азербайджана" : секреты горы Дуздаг

Еще во времена Великого Шёлкового пути здесь добывали каменную соль. В двадцатом же веке туннели горы стали использовать для лечения хронических заболеваний органов дыхания, таких, например, как астма. Запах соли ощущается уже на входе, но для того, чтобы получить эффект лечебный нужно пробыть здесь как минимум пять часов. Курс спелеотерапии длится около двух недель. Как утверждают местные врачи, процент тех, кто выздоравливает, велик.

Зульфия Касанова, врач, глава физиотерапевтического центра "Дуздаг": "Это место помогает не только лечить бронхиальные заболевания, мы также заметили удивительное воздействие на кожу, вот вы никогда не догадаетесь, сколько мне лет".

А еще соляные пещеры убаюкивают лучше любой колыбельной. Вход для туристов - бесплатный.