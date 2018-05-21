Верблюжье молоко - детям

Все лучшее - детям. Компания Camelicious в ОАЭ намерена выпустить новую продукцию на основе верблюжьего молока - смеси для новорожденных. Производство стартует уже в июне.

По данным экспертов компании, верблюжье молоко не только ничем не уступает, но и превосходит по качеству коровье. В частности, по уровню содержания в нем витамина С. Оно почти такое же питательное, как и человеческое, при этом в нем больше железа - в 10 раз.

Сегодня Camelicious производит более 40 видов молочной продукции, в том числе, энергетические напитки и мороженное. Ее главные покупатели проживают в ОАЭ, а также Кувейте, Иордании, Великобритании и Малайзии. Всего на фермах Camelicious содержатся до 4 тысяч верблюдов.