С космодрома Сичан успешно запущен китайский спутник связи «Цюэцяо». Ретранслятор должен выйти в точку гравитационного равновесия между Землёй и Луной, которая расположена за обратной стороной спутника.
«Сорочий мост» свяжется с обратной стороной
«Сорочий мост» свяжется с обратной стороной
Аппарат будет обеспечивать связь с луноходом «Чанъэ-4», который может стать первым в истории объектом, совершившим мягкую посадку на невидимой стороне Луны.
«Цюэцяо» означает «Сорочий мост»: это отсылка к легенде о влюблённых, которых разлучил Млечный путь. Лишь раз в год все сороки слетаются и образуют мост от земли до неба.