Двигатель ревёт — караван летит

Размяться перед большим стартом можно и с жилым фургоном. Гонку с домами на колёсах в преддверии гран-при в Монако устроили гонщики команды Формулы-1 «Ред Булл» Даниэль Риккардо и Макс Ферстаппен. Они выехали на трассу в голландском Зандворте на паре Aston Martin с прицепами Кончилось дело красочной аварией.

На одном из поворотов Риккардо, похоже, потерял контроль над своим караваном: дом на колёсах стало бросать из стороны в сторону, а когда автомобиль вынесло на обочину, прицеп и вовсе развалился. Ферстаппен победил. После гонки он заявил, что оба пилота ощущали себя как на трассе Формулы-1. Если это так, то объяснить настрой гонщиков можно тем, что они как раз готовятся в заездам в Монако. Гран-при состоится уже 27 мая.