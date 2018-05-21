Немецкое ведомство по делам миграции (BAMF) и прокуратура Германии проводят масштабную проверку в связи с подозрениями в нарушениях при рассмотрении заявок на предоставление статуса беженца. По данным немецких СМИ, одна из сотрудниц миграционного бюро в Бремене могла одобрить более тысячи таких заявок, несмотря на то что они не соответствовали необходимым критериям. Следствие проверяет, получала ли чиновница за это взятки или же действовала из сочувствия.
Германия перепроверит беженцев
Германия перепроверит беженцев
13 отделений миграционного ведомства, в которых проводятся проверки, попали под подозрение из-за странных статистических данных: в них выносили положительные решения по запросам от беженцев в среднем либо значительно чаще, чем в других, либо, напротив, значительно реже. Властям предстоит повторно проверить 8,5 тысяч уже одобренных заявок. Всего у ведомства на территории страны 70 филиалов.
Тем временем партия "Альтернатива для Германии" подала жалобу в суд на канцлера Ангелу Меркель в связи с проводимой государством миграционной политикой. В документе отмечается, что в процессе ее разработки правительство страны нарушило право участия бундестага в решении данного вопроса.