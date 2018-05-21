Германия перепроверит беженцев

Немецкое ведомство по делам миграции (BAMF) и прокуратура Германии проводят масштабную проверку в связи с подозрениями в нарушениях при рассмотрении заявок на предоставление статуса беженца. По данным немецких СМИ, одна из сотрудниц миграционного бюро в Бремене могла одобрить более тысячи таких заявок, несмотря на то что они не соответствовали необходимым критериям. Следствие проверяет, получала ли чиновница за это взятки или же действовала из сочувствия.