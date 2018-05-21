Наводнение в Анкаре

Пятнадцать минут дождей стали для Анкары очередным стихийным бедствием. Ливень обернулся подтоплениями — уже не в первый раз в этом году. Наиболее сложная ситуация традиционно наблюдалась в низинах. Так в одном из тоннелей внезапный поток воды заблокировал множество автомобилей и по меньшей мере один пассажирский автобус. Людей пришлось эвакуировать пожарным-спасателям.

Движение в городе удалось нормализовать лишь к вечеру. Помимо автомобилей от непогоды пострадали магазины, которые находятся на первых этажах зданий. Турецкие издания сравнивали Анкару с огромным бассейном.