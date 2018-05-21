Снежные вершины в субтропиках: до моря отсюда - всего 50 километров. Мы в Годердзи, так называется самый молодой горнолыжный курорт Аджарии, автономной республики в составе Грузии.
"Грузинские приключения": из лета в зиму и обратно
"Грузинские приключения": из лета в зиму и обратно
Открытый всего два сезона назад, Гордедзи быстро развивается, во многом благодаря близости Батуми, главного черноморской здравницы Грузии. Несмотря на мягкий климат, снег в горах лежит с ноября по апрель.
Зураб Чуркведзе, директор курорта: "Наш климат - большой плюс для отдыхающих. Вы можете провести день день на пляже, а назавтра поехать кататься на лыжах. Море недалеко, у нас тут много снега, и это привлекает посетителей".
Толща снега на вершине достигает 6 метров - настоящее раздолье для фрирайдеров и любителей экстремального катания. 8 километров трасс Годердзи позволят найти свою лыжню спортсменам и любителям разного уровня.