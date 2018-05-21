Батуми - один из крупнейших городов Грузии и самый известный черноморский курорт республики. Его набережная ( или променад) - едва ли не самое посещаемое и любимое горожанами и гостями место.
"Грузинские приключения": велотур по Батуми
"Грузинские приключения": велотур по Батуми
Променад был построен в 19 веке. Сегодня это не просто семикилометровая дорога вдоль моря, а целый парково-развлекательный комплекс: по ходу вы увидите танцующие фонтаны, современные скульптуры, кафе и рестораны на любой вкус.
Майя Джапаридзе, студентка: "Велосипед - очень удобный способ познакомиться с Батуми, посмотреть основные достопримечательности. Город не слишком велик, вы можете за день его обойти. Ну а на велосипеде и того быстрее".
В городе велосипед любят - дорожек немало. Красивейшие пейзажи и бьющий в лицо ветер - что может быть лучше для прогулки по Батуми?