Абрамовичу не дают британскую визу

Владелец «Челси» Роман Абрамович не смог прилететь в Великобританию на матч, в котором его клуб выиграл Кубок Англии. Российскому предпринимателю не дают визу. По данным СМИ, которые ссылаются на окружение олигарха, срок действия истёк три недели назад, а рассмотрение новых документов по неизвестной причине затягивается. Отмечается, что формального отказа Абрамович не получал. От официальных комментариев отказались и предприниматель, и британское МВД.