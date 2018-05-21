Владелец «Челси» Роман Абрамович не смог прилететь в Великобританию на матч, в котором его клуб выиграл Кубок Англии. Российскому предпринимателю не дают визу. По данным СМИ, которые ссылаются на окружение олигарха, срок действия истёк три недели назад, а рассмотрение новых документов по неизвестной причине затягивается. Отмечается, что формального отказа Абрамович не получал. От официальных комментариев отказались и предприниматель, и британское МВД.
Абрамовичу не дают британскую визу
Абрамовичу не дают британскую визу
Ряд наблюдателей связывают это с «делом Скрипаля» и санкциями. Ещё в марте в британском МВД сообщили о намерении перепроверить дела примерно 700 российских бизнесменов, получивших инвестиционные визы в последние годы. Среди них и Роман Абрамович. Лондон интересуется законностью происхождения средств, вложенных россиянами в Британию.