Право на аборт и право на жизнь до рождения

Ирландия готовится к референдуму по одному из наиболее болезненных для страны вопросов: об абортах. Избиратели решают, можно ли отменить положение Конституции о праве на жизнь до рождения.

Я почти разругалась с крёстной моего сына, мы уже год не разговариваем, потому что она няня и голосует «за», а я голосую «против» и я думаю, что это буквально разделило нас, мы больше не общаемся.

Референдум о легализации абортов назначен на пятницу. Противники действующего запрета называют это голосованием шансом сделать Ирландию более цивилизованной страной. Они возмущены тем, что женщины вынуждены уезжать в Великобританию или другие страны ради прерывания беременности, в том числе после изнасилований и в случаях серьёзных нарушений развития зародыша.

Противники реформы говорят о высокой цене ошибки в случаях, когда женщины решаются на аборт. Участница движения «Нет» Викки Волл решилась родить даже после т.н. «фатального диагноза»: ребёнок жил, пока находился внутри матери. Теперь Волл призывает осторожнее относиться к словам о выборе матери: «Мы решаемся прервать уникальную человеческую жизнь. Я не думаю, что этот выбор разумен».

Последние опросы свидетельствуют, что за легализацию абортов готовы проголосовать немногим более половины жителей Ирландии. Каждый четвёртый — против реформы.