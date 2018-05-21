Песчаный шторм на северо-западе Китая

Взвесь песка в воздухе, низкая видимость и опасность для тех, кто страдает заболеваниями органов дыхания: на провинцию Ганьсу обрушилась песчаная буря, о которой сумели предупредить за несколько минут до ее начала. За менее, чем четверть часа, вся Ганьсу оказалась покрыта слоем песка. Особенно не повезло автомобилистам, из-за почти полного отсутствия видимости на дорогах, им пришлось остановиться. Местный метеоцентр заявил, что угроза подобного стихийного бедствия сохранится еще минимум в течение 12 часов.