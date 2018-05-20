"Джиро д'Италия": Йейтс укрепляет лидерство

Саймон Йейтс из команды Mitchelton-Scott упрочил лидерство в общем зачете "Джиро д'Италия". Британец одержал победу на 15 этапе веломногодневки. 40 секунд ему проиграли колумбиец Анхель Мигель Лопес Морено из "Астаны" и голландец Том Дюмулен из Sunweb.

Йейтс вырвался вперед уже на шестом этапе соревнований, и с тех пор никому не уступает розовую майку лидера. И по итогам воскресного этапа британец еще больше увеличил отрыв. Если после предыдущего дня соревнований он опережал Тома Дюмулена на одну минуту и 24 секунды, то теперь разница между ними уже больше двух минут.

Впереди участников веломногодневки ждут еще шесть этапов. В ближайшей перспективе у них равнинная гонка с раздельным стартом, которая пройдет в этот вторник. Спортсменам предстоит проехать 34 километра от города Тренто до города Роверето, которые расположены на севере Италии.