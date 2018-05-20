Виндзор отходит от прошедшей в субботу свадьбы внука королевы Великобритании Елизаветы II принца Гарри и американской актрисы и фотомодели Меган Маркл и постепенно возвращается к нормальной жизни. Местные жители и туристы в воскресенье с самого утра бросились в газетные киоски и книжные магазины, чтобы приобрести прессу со статьями, посвященными этому торжественному событию. Для многих из них, как, например, для поклонницы английской королевской семьи, приехавшей специально на свадьбу принца Гарри из Нью-Йорка, эти газеты очень ценные сувениры, и она решила купить много экземпляров для своих знакомых.
Утро после свадьбы
Утро после свадьбы
"В прошлый раз, когда я приезжала на свадьбу принца Уильяма и вернулась с парой газет, знакомые в Нью-Йорке потребовали их у меня. Они хотели увидеть их - настоящие, отсюда. Так что теперь я скупаю все. Для этого пришлось проснуться очень рано", - говорит туристка из США.
В местных лавках по-прежнему продаются сувенирные вещицы, правда, уже по сниженным ценам. Выпуск сувенирной продукции и всего, что связано со знаменательным событием, как ожидается, принесет в британскую казну до 500 миллионов фунтов стерлингов. По словам представителей полиции, свадьбу в Беркшире посетили более 100 тысяч человек.