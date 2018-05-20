Утро после свадьбы

Виндзор отходит от прошедшей в субботу свадьбы внука королевы Великобритании Елизаветы II принца Гарри и американской актрисы и фотомодели Меган Маркл и постепенно возвращается к нормальной жизни. Местные жители и туристы в воскресенье с самого утра бросились в газетные киоски и книжные магазины, чтобы приобрести прессу со статьями, посвященными этому торжественному событию. Для многих из них, как, например, для поклонницы английской королевской семьи, приехавшей специально на свадьбу принца Гарри из Нью-Йорка, эти газеты очень ценные сувениры, и она решила купить много экземпляров для своих знакомых.