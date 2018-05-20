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Венесуэла

Венесуэла избирает президента

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Венесуэла избирает президента

Венесуэла избирает президента
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Граждане Венесуэлы избирают президента на ближайшие шесть лет. Претендующий на второй срок нынешний лидер Николас Мадуро, считают наблюдатели, должен без труда обойти основных соперников - представителя движения "Надежда на перемены" Хавьера Бертуччи и бывшего однопартийца Энри Фалькона. Последний теперь выступает от имени небольшой оппозиционной политической силы "Прогрессивный авангард" .

Крупнейшие оппозиционные партии, контролирующие парламент страны, в выборах не участвуют.

Венесуэла переживает тяжелые времена: в стране отмечено резкое падение уровня жизни, гиперинфляция и обесценивание национальной валюты. Несмотря на это, многие венесуэльцы продолжают поддерживать действующую исполнительную власть.

Порядок на выборах обеспечивают около 300 тысяч военнослужащих и сотрудников силовых структур. По традиции в период голосования в стране временно вводится сухой закон.

Агентства • AFP, RWS, TASS