Граждане Венесуэлы избирают президента на ближайшие шесть лет. Претендующий на второй срок нынешний лидер Николас Мадуро, считают наблюдатели, должен без труда обойти основных соперников - представителя движения "Надежда на перемены" Хавьера Бертуччи и бывшего однопартийца Энри Фалькона. Последний теперь выступает от имени небольшой оппозиционной политической силы "Прогрессивный авангард" .
Венесуэла избирает президента
Венесуэла избирает президента
Крупнейшие оппозиционные партии, контролирующие парламент страны, в выборах не участвуют.
Венесуэла переживает тяжелые времена: в стране отмечено резкое падение уровня жизни, гиперинфляция и обесценивание национальной валюты. Несмотря на это, многие венесуэльцы продолжают поддерживать действующую исполнительную власть.
Порядок на выборах обеспечивают около 300 тысяч военнослужащих и сотрудников силовых структур. По традиции в период голосования в стране временно вводится сухой закон.