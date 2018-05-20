Салоники: участники нападения на мэра арестованы

Греческая полиция арестовала двух участников нападения на мэра Салоников Янниса Бутариса. Несколько десятков человек атаковали его в субботу на памятных мероприятиях в годовщину геноцида понтийских греков. Бутарис вынужден был бежать с митинга после того, как его сначала окружили и стали оскорблять, а затем стали бить и бросать в него бутылки с водой. Сторонники главы города помогли ему быстро покинуть мероприятие. После инцидента 75-летний Бутарис обратился в больницу, где врачи оставили его на ночь, а утром выписали.